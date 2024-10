Il caso ultras si arricchisce di dettagli e, dopo quelli su Calabria, emergono ora intercettazioni anche per tre nerazzurri di spicco. Ieri Milano e il suo hinterland hanno vissuto momenti di tensione sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine. Nel mirino delle autorità, distinti esponenti della frangia ultras delle tifoserie di due squadre storiche della città, Milan e Inter. Le accuse rivolte ad alcuni di questi individui sono gravi, addirittura di associazione a delinquere con l’aggravante del metodo mafioso. In questo contesto, tanto Milan quanto Inter si trovano a dover affrontare una situazione delicata, nonostante non siano direttamente coinvolti nelle indagini. Le origini dell’inchiesta Il punto di partenza di questa vicenda è la richiesta avanzata dalla Curva Nord, tifoseria organizzata dell’Inter, di ricevere un maggior numero di biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City, partita che si è poi conclusa con la sconfitta della squadra milanese. Tale […]

