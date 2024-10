Oltre il danno, la grave beffa: Bologna-Milan rinviata e c’è una doppia brutta notizia per Fonseca. L’episodio fa discutere.

Bologna-Milan non si giocherà quest’oggi, come era previsto, alle 18.00 al Dall’Ara per motivi di ordine pubblico vista una probabile allerta meteo sulla città bolognese. Una scelta che però è stata inizialmente presa e forzata dal Sindaco della città, Matteo Lepore e sulla quale la Lega Serie A non ha saputo e potuto cambiare le condizioni della particolare situazione. Il Milan però, esce gravemente danneggiato dopo questo episodio, visto un calendario fitto di impegni e i problemi burocratici che possono susseguirsi. La società rossonera, ancora una volta, non esce tutelata dall’ennesima situazione gestita male da tutti gli addetti ai lavori.

Inoltre, il Milan aveva già organizzato la giornata di quest’oggi con una trasferta in pullman per addetti ai lavori e staff, preparando la sfida con un allenamento mattutino nella giornata di ieri. Il programma a Milanello però resta al momento congelato. Fonseca ha così dato oggi un giorno di riposo alla squadra, con i rossoneri che si ritroveranno in campo nella giornata di domani per preparare al meglio la gara contro il Napoli.

Scaroni commenta amareggiato

Paolo Scaroni, presidente del Milan, all’uscita dagli uffici della Lega Serie A, ha commentato così la decisione di rinviare a data da destinarsi la sfida di domani in casa del Bologna: “La partita è rinviata perché con una decisione a mio avviso incomprensibile il sindaco ha vietato che la gara si giocasse anche a porte chiuse. Non ho capito perché. Di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa“.

Theo e Reijnders saltano il Napoli: un altro episodio contro il Milan

Questo è uno dei motivi che ha scatenato di più le polemiche da parte dei tifosi rossoneri sui social, oltre al rinvio in sé che, come abbiamo potuto capire, si poteva evitare. Il Bologna però non ne ha voluto sapere di giocare altrove e in campo neutro: troppo importante preservare l’incasso, la cui metà sarà da devolvere in beneficenza per gli alluvionati. In merito a questa vicenda si è espresso Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport che segue le vicende rossonere. Sui suoi profili social, Ordine ci è andato giù pesante: “Passa il precedente pericolo che un sindaco decide sul campionato. Col Napoli Theo e Reijnders sconteranno le squalifiche. Addio regolarità“.

