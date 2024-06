Nei primi 2 giorni di campagna abbonamenti il club rossonero registra già numeri piuttosto notevoli.

La giornata dell’altro ieri ha segnato l’inizio della campagna abbonamenti che permette di assistere a tutte le gare casalinghe della nuova stagione del Milan.

Partenza sprint

I primi dati disponibili indicano un trend positivo, con numeri in deciso aumento rispetto alla scorsa stagione. Contrariamente a quanto farebbe pensare il clima di apparente sfiducia vero l’operato della dirigenza (decisione di assumere Fonseca inclusa), sono state registrate 1000 sottoscrizioni nella prima ora disponibile per il rinnovo: il doppio rispetto all’anno scorso, come fa notare la Gazzetta dello Sport.

Fasi della Campagna Abbonamenti

Il calendario della campagna è dettagliato e prevede diverse fasi. Fino al 26 giugno c’è la fase di prelazione esclusiva per gli attuali abbonati, seguiranno poi giorni dedicati al cambio posto (dal 28 al 30 giugno), alla lista d’attesa (dall’1 al 3 luglio), e infine l’apertura della vendita libera dal 5 luglio. Il club mira a bissare il successo dell’anno precedente, ovvero raggiungere il sold out di tessere, pari a 41.500 abbonamenti.

tifosi Milan

Tariffe e promozioni

“Unisciti alla classe del 125” è lo slogan scelto per incoraggiare il pubblico, in un chiaro riferimento alla lunga e gloriosa storia del club. Il rialzo medio dei prezzi degli abbonamenti si attesta sul 19% rispetto alla scorsa stagione. Ci sono inoltre diverse opzioni tariffarie disponibili per venire incontro alle esigenze di un vasto pubblico: sono state riconfermate le promozioni per famiglie, per giovani sotto i 25 anni e per i senior.

Partnership strategica

C’è infine anche una partnership con DAZN: fino al 30 giugno è attiva una promozione esclusiva per chi rinnoverà l’abbonamento con il club. Gli abbonati rossoneri potranno beneficiare di un’offerta per l’abbonamento annuale Dazn Standard a condizioni vantaggiose, con 12 mesi al prezzo di 10, permettendo un risparmio di 60 euro.

L’articolo Milan: dati clamorosi ed in controtendenza per la campagna abbonamenti proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG