Lapo De Carlo, intervenuto a Tmw Radio, ha criticato apertamente la strategia di azione del Milan che, a suo dire, non è vincente.

Nell’universo calcistico, le discussioni intorno alle aspettative, ai progetti a lungo termine delle squadre e alle dinamiche di mercato non cessano mai di suscitare interesse e interrogativi. Recentemente, a catalizzare l’attenzione sulla delicata fase attraversata dal Milan è stato Lapo De Carlo, protagonista di una riflessione compiuta durante il suo intervento a Tmw Radio. Le sue parole hanno riacceso i riflettori sulla strategia del club, sulla sua posizione nel panorama del calcio italiano attuale e sul confronto con le dirette contendenti, in particolare la Juventus.

Il Milan e la questione della qomunicazione

Il cuore del discorso di De Carlo ruota attorno all’importanza della comunicazione per i tifosi del Milan. Secondo il giornalista, i sostenitori non aspirano a traguardi inarrivabili ma a una maggiore chiarezza sui piani e le ambizioni della società. Emergono dubbi e questioni sul progetto a medio-lungo termine del club, su quale sia realmente la direzione intrapresa dalla dirigenza. In questo contesto, la vittoria dello scudetto appare quasi come un evento fortuito, frutto più di un’occasione persa dall’Inter che di una strategia vincente programmata.

Gerry Cardinale

La politica milanista e il confronto con la Juventus

Proseguendo, De Carlo analizza la politica di mercato rossonera, contrapposta direttamente a quella della Juventus. Mentre il Milan sembra orientato a “piazzarsi” più che a dominare, attuando una politica di investimenti cauti e mirati al raggiungimento di discreti successi sportivi, la Juventus di Giuntoli sembra rivendicare con forza la propria aspirazione alla vittoria. L’acquisto di giocatori di spicco e l’ingaggio di un tecnico emergente come Motta sono interpretati dal giornalista come chiari segnali della volontà dei bianconeri di tornare a occupare il vertice del calcio italiano.

Valutazioni sul mercato e conclusioni

De Carlo chiude il suo intervento con alcune osservazioni su Fonseca e le scelte di mercato del Milan, in particolare riguardo l’acquisto di Morata. Secondo lui, queste mosse non rappresenterebbero un miglioramento significativo rispetto a quanto già visto con Pioli e Giroud. Questa valutazione pone il Milan in una posizione di apparente staticità, almeno in termini di aspettative di crescita qualitativa della rosa a disposizione.

