Gerry Cardinale ha parlato dei prossimi traguardi da raggiungere con il Milan, elogiando in particolare il connazionale Pulisic.

Gerry Cardinale sogna in grande: vuole un Milan vincente in Italia, in Europa e nel mondo. Il numero uno di RedBird sembra aver le idee chiare su come esportare in tutto il pianeta il brand rossonero, facendolo splendere nella grandezza di cui, per tradizione, questo club gode. In particolare, durante il colloquio presso la ‘CNBC’ con Jessica Gelman, CEO di Kraft Analytics Group (KAGR), il proprietario del Milan ha speso parole di stima nei riguardi di Pulisic, uno dei giocatori più brillanti della scorsa stagione.

Pulisic sugli scudi

Gerry Cardinale ha rimarcato che “al Milan, ironia della sorte, uno dei nostri giocatori più iconici e popolari è Christian Pulisic, che viene spesso chiamato Capitan America e che da noi ha fatto un lavoro fenomenale. Quindi, il discorso tocca entrambe le direzioni”. La scorsa stagione è stata senza ombra di dubbio la migliore della carriera per l’americano. Il numero 11 rossonero ha siglato 12 reti in 36 apparizioni stagionali.

Christian Pulisic

Il successo di Pulisic

Cardinale si sofferma inoltre sul “fatto che Christian sia uscito dal sistema americano e che sia in grado di giocare al livello in cui ha giocato in Europa e ora con il Milan è una testimonianza di ciò che gli Stati Uniti stanno facendo. Ma ci sono altri modi”. La visione a 360 gradi del calcio come industria che possa toccare ogni angolo del pianeta è la spinta principale al disegno di grandezza che si è prefissato di realizzare con il Milan.

