Mentre la squadra del Milan è partita alla volta degli Stati Uniti per una serie di impegni pre-stagionali, le trattative per rafforzare la rosa non si fermano. Un importante obiettivo di mercato per il difensore serbo Strahinja Pavlovic sembra infatti essere vicino alla conclusione, con un interesse sempre più concreto anche per il laterale destro brasiliano Emerson Royal.

Trattativa in chiusura per Pavlovic

Il Milan si avvicina alla cifra richiesta dal Salisburgo per Strahinja Pavlovic, un giocatore che potrebbe presto indossare la maglia rossonera in vista della nuova stagione. La richiesta di 20 milioni di euro del club austriaco sembra ora essere un ostacolo superabile, tanto che si prevede una svolta definitiva nelle prossime 24 ore. Il capo scouting del Milan, Geoffrey Moncada, non ha accompagnato la squadra negli USA, rimanendo in Europa per finalizzare la trattativa. Il difensore serbo, nato nel 2001, avrebbe già trovato un accordo con il club milanese per un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione.

Il Milan avanza per Emerson Royal

Parallelamente, il Milan ha ripreso i contatti con il Tottenham per discutere il trasferimento di Emerson Royal. Le trattative fra i due club sembrano aver trovato nuova linfa, con una distanza economica ridotta a 2-3 milioni di euro: gli Spurs chiedono ancora circa 20 milioni di euro, mentre l’offerta dei rossoneri si aggira intorno ai 17-18 milioni. Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, evidenzia come l’accordo tra il giocatore e il club milanese sia in stato avanzato, prospettando un contratto quinquennale (o quadriennale con opzione per il quinto anno) dal valore di 3 milioni di euro netti a stagione per il laterale brasiliano.

Emerson Royal

Sguardo al Futuro

Queste trattative rappresentano passi importanti nella costruzione della squadra per la stagione imminente. L’arrivo di Pavlovic garantirebbe al Milan un rinforzo di prospettiva nel reparto difensivo, mentre l’acquisizione di Emerson Royal potrebbe significare un importante upgrade sulla fascia destra. Paulo Fonseca, al suo ritorno dagli USA, potrebbe quindi trovare un Milan ancor più competitivo e pronto ad affrontare le sfide della nuova stagione.

