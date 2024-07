Il calcio si prepara a entrare in una nuova era, portata al centro dell’attenzione da figure imprenditoriali come Gerry Cardinale, patron del Milan, il quale ha condiviso le sue previsioni sul futuro dello sport più amato nel mondo. Dopo aver stretto un’importante partnership tra il Milan e la Kraft Analytics Group, Cardinale ha svelato la sua visione del calcio durante un intervento su CNBC, enfatizzando la crescente popolarità del calcio negli Stati Uniti e delineando quelle che ritiene saranno le tendenze predominanti nei prossimi anni nel panorama calcistico mondiale.

Il Successo del Calcio Europeo negli USA

Cardinale ha evidenziato la forte domanda di calcio europeo negli Stati Uniti, menzionando le tournée amichevoli come strategia volte a capitalizzare su questo interesse crescente. Il Milan, sotto la sua guida da due anni, mira a rafforzare il proprio impatto a livello globale, contando sulla fedeltà di 550 milioni di tifosi nel mondo, di cui 50 milioni sono negli USA. Secondo il patron rossonero, questa è un’opportunità notevole per consolidare la presenza e l’influenza del club a livello internazionale.

Lo Sviluppo dei Talenti Americani

Un elemento centrale della strategia di Cardinale è focalizzato sul miglioramento del sistema di formazione dei calciatori negli Stati Uniti. Citando l’esempio di Christian Pulisic, soprannominato Capitan America, il quale ha lasciato un segno indelebile nella rosa del Milan, evidenzia come sia ironico che uno dei giocatori più iconici del club provenga proprio dal sistema calcistico statunitense. Questo aspetto non solo riconosce l’avanzamento del calcio americano ma pone anche le basi per un maggiore interscambio di talenti tra l’Europa e gli Stati Uniti.

Christian Pulisic

L’Importanza delle Statistiche e dell’Analisi Dati

Per Cardinale, un altro aspetto fondamentale per il futuro del calcio sarà l’uso e l’analisi delle statistiche, settore in cui la collaborazione con la Kraft Analytics Group si rivela essenziale. Sottolineando l’importanza dei dati nell’ambito calcistico, il patron del Milan crede fermamente che la nuova frontiera per lo sport sia la monetizzazione degli eventi dal vivo, oltre ai ricavi già provenienti dai diritti mediatici. La partnership mira quindi a esplorare nuovi modi per migliorare l’esperienza dei tifosi e generare valore in modo innovativo attraverso l’evento calcistico in sé.

La visione di Gerry Cardinale mette in luce come il futuro del calcio si stia orientando sempre di più verso un modello di business integrato, dove la gestione dei dati, l’espansione globale e lo sviluppo dei talenti locali in mercati emergenti come gli Stati Uniti giocano ruoli chiave. In questa nuova era, l’impatto dei tifosi e la loro esperienza diretta con lo sport diventano centrali, aprendo nuove prospettive per i club e per l’industria calcistica nel suo complesso.

