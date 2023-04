Charles De Ketelaere è ormai un caso per il Milan. Contro la Roma il belga ha sprecato l’ennesima occasione

La parte negativa della partita del Milan nel pareggio contro la Roma è sicuramente l’ennesima prestazione sottotono fornita dal belga Charles De Ketelaere.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il trequartista belga in poco tempo riesce a farsi richiamare da Pioli: un minuto prima del gol giallorosso il tecnico rossonero allarga le braccia e urla arrabbiato «Charles sveglia!», prima di rendersi colpevole sull’azione del gol giallorosso (si fa rubare palla da Mancini) e ha rischiato di essere protagonista anche sul gol rossonero (strattonando Ibanez in area). Il club, però, crede ancora in lui: la sua permanenza è sempre più probabile.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG