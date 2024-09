Charles De Ketelaere, ai microfoni di Tuttosport, ha definitivamente chiuso con il suo passato al Milan. Le sue parole faranno discutere.

Charles De Ketelaere è stato, nell’estate post scudetto, il grande colpo di mercato dell’allora dirigente rossonero Paolo Maldini. Arrivato all’ombra della Madonnina per una cifra prossima ai 36 milioni di euro, il belga non ha mai convinto e, anzi, è divenuto presto “l’oggetto misterioso” del Milan. Nessun gol ufficiale per lui in stagione, esclusi quelli in amichevole contro la Pergolettese. Con Pioli non è mai nato feeling e la stagione è stata un susseguirsi di occasioni sprecate e panchine. Poi il passaggio all’Atalanta e la rinascita del giovane talento che, sotto la guida di Gasperini, ha dimostrato perché l’anno prima Maldini scelse di puntare su di lui a suon di milioni. Ormai Bergamo e l’Atalanta è diventata casa sua ma, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha voluto mettere definitivamente il punto di fine al suo passato rossonero usando parole decisamente forti.

Basta parlare di Milan

Il giornalista ha domandata a De Ketelaere motivo della trasformazione all’Atalanta dopo il Milan. Il belga ha risposto senza dubbio in modo forte e al contempo molto diretto, affermando di “Non lo so, “non sapere il perché, ma che ormai è successo tanto tempo fa e dobbiamo finirla di parlare dei rossoneri“. L’ex Milan inoltre, pur respingendo il possibile approdo all’Inter o alla Juve in futuro, non chiude categoricamente la cosa. Risposta che evidenzia con maggior forza quanto senta distante da lui la maglia rossonera.

I nuovi obiettivi di De Ketelaere

“Voglio fare come l’anno scorso e continuare a centrare gli obiettivi di squadra. Se possiamo dire che l’Atalanta possa lottare per lo scudetto? Non lo so, io voglio vincere tante partite, anzi ogni partita. Poi vediamo dove arriviamo. Se dobbiamo pensare ad arrivare in Champions? Sì, sì, questo deve sempre essere un nostro obiettivo”.

