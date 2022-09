Stefano Pioli parla così della possibilità che Sergino Dest possa giocare da titolare contro la Dinamo Zagabria: le sue parole

Durante la conferenza stampa odierna alla vigilia dell’impegno contro la Dinamo Zagabria, Stefano Pioli ha chiarito la sua idea sulla possibilità di vedere Dest dal primo minuto:

«E’ pronto per farlo. Domani sono pronti tutti per fare i titolari. Sceglierò i più adatti per iniziare».

