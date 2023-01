Il Milan sta parlando con il Chelsea per interrompere in anticipo il prestito del centrocampista Tiemoué Bakayoko

Come riportato dal Daily Telegraph. il Milan e Bakayoko sono in contatto per interrompere il prestito del centrocampista, legato ai rossoneri fino al prossimo 30 giugno.

In caso di accordo, il Chelsea, proprietario del cartellino del francese fino al 30 giugno del 2025, sarebbe disposto a liberarlo a parametro zero.

