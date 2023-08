Milan, dopo 13 anni lascia i rossoneri: «Da quel giorno il Vismara è stato una prigione». Queste le sue dichiarazioni – FOTO

Dopo 13 anni di Milan, Maikol Cifuentes lascia i rossoneri. Questo il messaggio d’addio del classe 2005.

PAROLE – «Sono in treno per raggiungere la mia nuova squadra ho del tempo per pensare cosa scrivere … 13 anni di Milan non sono facili da raccontare in un post ma ci provo. Fino alla mattina del 23 maggio 2019 andava tutto alla grande. Il Milan era la mia seconda famiglia, la mia seconda casa. Quel pomeriggio avrei avuto la rifinitura per la semifinale scudetto con i 2004, da sottoetà. Ma il destino aveva scelto altro per me… perché quella mattina, a scuola, durante l’ora di educazione fisica, mi sono infortunato. Quel giorno è ancora lì con me, non lo dimenticherò mai. Purtroppo. Da quel giorno non mi sono mai ritrovato nel vecchio Cicia, sereno e spensierato. Il Vismara per me è stata una prigione. Qualcosa non ha più funzionato , non mi sentivo più a mio agio. Si è rotta quella dolcissima magia che durava da quando avevo 5 anni. Di tempo ne è passato da quando ho iniziato a sognare con i colori rossoneri. Ora però è giunta una nuova opportunità: sono carico e voglio farmi trovare pronto. Voltiamo pagina, riparto da qui».

