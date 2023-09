Milan, doppio giallo per Tomori. Il difensore rossonero salta il derby di Milano contro l’Inter di Inzaghi

Cartellino rosso per Fikayo Tomori e Milan costretto a giocare gli ultimi 30 minuti più recupero del match contro la Roma con un uomo in meno. Il difensore rossonero è stato espulso per doppia ammonizione.

Il centrale inglese ha sofferto parecchio il duello fisico con Belotti in questa gara, tanto da far pensare al cambio al Pioli. Nel secondo tempo è arrivato il secondo giallo per l’intervento in ritardo su Belotti e l’arbitro non ci ha pensato su due volte. Il difensore salterà anche il derby contro l’Inter previsto per il prossimo turno di Serie A.

