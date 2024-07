La Roma è sempre più vicina a Dovbyk e, per effeto domino, questo aspetto può avvicinare Abraham al Milan.

Nel vibrante universo del calciomercato, sorgono sempre nuovi scenari e dinamiche tra club e giocatori. Ultimamente, al centro delle discussioni si è trovato Tammy Abraham, attaccante della Roma, la cui possibile partenza ha alimentato speculazioni e possibili manovre di mercato che interessano squadre di alto calibro, come il Milan.

Il Milan e la ricerca dell’attaccante

Il Milan è da tempo alla ricerca di una nuova punta capace di rafforzare l’attacco della squadra. Dopo aver ingaggiato Alvaro Morata per ricoprire il ruolo di primo attaccante, il club ha ampliato la propria ricerca esaminando diversi giocatori tra cui Tammy Abraham della Roma, insieme ad altri nomi come Niclas Fullkrug e Armando Broja. Nonostante gli sforzi, sembra che il giocatore inglese non sia riuscito a conquistare pienamente la fiducia della dirigenza rossonera, che pertanto non ha intrapreso trattative approfondite.

Alvaro Morata

Il futuro di Abraham e il ruolo della Roma

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la Roma starebbe considerando l’idea di cedere Tammy Abraham. Questa decisione sembra essere incentrata sull’intenzione di fare spazio per Artem Dovbyk, nuovo potenziale acquisto su cui la dirigenza giallorossa sta ponendo grande attenzione. L’intenzione di vendere Abraham, però, si scontra con la realtà di un mercato che al momento non presenta offerte concrete per l’inglese, soprattutto dopo il disinteresse mostrato dal Milan e la sua decisione di orientarsi verso altre opzioni.

Implicazioni sul mercato e considerazioni future

Il fatto che il Milan abbia scelto di non proseguire nella trattativa per Abraham potrebbe avere diverse implicazioni sia per il giocatore che per la Roma. Da un lato, il club capitolino potrebbe trovare difficoltà nel piazzare il giocatore sul mercato, soprattutto se le offerte non dovessero rispecchiare le aspettative. Dall’altro, per Abraham si apre un periodo di incertezza, in cui il futuro appare ancora da definire.

