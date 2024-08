Francesco Letizia ha fatto il punto sul mercato del Milan indicando due cessioni e l’acquisto di una punta per chiudere in bellezza.

Nel fervente scenario del calciomercato, il Milan si appresta a vivere i giorni conclusivi della sessione estiva con un’attività frenetica, puntando a rinforzare l’attacco per affrontare al meglio la stagione. Con il tempo che scorre veloce, il club rossonero valuta opzioni e strategie per ottimizzare la rosa, tenendo d’occhio possibili cessioni e nuovi innesti di calibro. La squadra, dopo l’esordio contro il Torino, sembra orientata a compiere ulteriori mosse per completare l’organico, con l’obiettivo di elevare il livello competitivo e rispondere efficacemente alle sfide che lo sport più amato al mondo riserva.

Focus sulle cessioni

Le strategie di mercato del Milan si concentrano inizialmente sulle possibili cessioni che potrebbero liberare risorse e posti in rosa per nuovi arrivi. Due sono i nomi sul tavolo: Bennacer e Saelemaekers. La situazione di Bennacer viene descritta come chiara sia sotto l’aspetto tecnico che fisico, con l’eventualità di una sua cessione che potrebbe rappresentare una vittoria economica per il club, liberando un ingaggio pesante e generando un introito di 20/25 milioni di euro necessari per ingaggiare un valido sostituto. Tra i potenziali nuovi arrivi si fa il nome di Manu Konè, visto come un giocatore capace di trasformare ulteriormente il volto della squadra. Saelemaekers, invece, viene considerato utile ma non essenziale, dato il suo ruolo in un settore già ben coperto dalla rosa attuale.

Ismaël Bennacer

Ricerca di nuovi attaccanti

La necessità di rinforzare l’attacco è emersa chiaramente, con Luka Jovic che stenta a convincere e Alvaro Morata fuori per infortunio per un mese. In questa situazione, l’idea di un innesto last minute prende forma, con alcune opzioni che si delineano in maniera intrigante. Tra i candidati figurano Omorodion, giovane promessa nata nel 2004 che non occuperebbe slot in lista, e Datro Fofana del Chelsea, un altro giovane calciatore il cui inserimento nella squadra potrebbe rivelarsi più semplice. Non viene esclusa, inoltre, l’opzione di utilizzare lo slot in lista Serie A liberato da Saelemaekers per accogliere un giocatore come Jonathan David, il cui contratto è in scadenza e che potrebbe rappresentare una significativa aggiunta all’attacco milanista per qualità e esperienza.

