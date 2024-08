Paulo Fonseca nelle prossime ore dovrà affrontare il rebus Parma senza Morata. Molti dubbi per il portoghese. Ecco chi potrebbe giocare.

Nel panorama calcistico italiano, le partite di Serie A sono sempre fonte di grande attesa e discussione, soprattutto quando si avvicinano sfide che vedono protagoniste squadre di alto profilo come il Milan. Quest’ultimo, con la sua ricca storia e i suoi tifosi appassionati sparsi per il mondo, si prepara a una trasferta potenzialmente insidiosa contro il Parma, in una partita che si annuncia carica di aspettative e, come spesso accade, di qualche preoccupazione per l’allenatore. La squadra, che arriva da un pareggio in rimonta contro il Torino, affronta un problema non da poco: la perdita per infortunio di Alvaro Morata.

La situazione attuale

Il Milan, dopo aver iniziato la sua campagna nella Serie A con un pareggio, guarda con fiducia ma anche con una certa urgenza alla prossima partita contro il Parma. La squadra, guidata da Fonseca, ha visto recentemente la propria formazione scossa dall’infortunio di Alvaro Morata, attaccante di punta il quale ha riportato una lesione muscolare che lo terrà lontano dal campo almeno fino alla prossima pausa per le partite delle nazionali. Questa assenza apre interrogativi significativi su chi lo sostituirà in attacco nella prossima partita.

Noah Okafor

Le opzioni per l’attacco

L’allenatore Fonseca è di fronte a una decisione importante per la formazione offensiva da schierare contro il Parma. Secondo quanto riportato, il tecnico starebbe considerando di affidarsi a Noah Okafor o Luka Jovic per colmare il vuoto lasciato da Morata. Un’idea particolarmente interessante citata è quella di una possibile staffetta tra i due giocatori, che potrebbero quindi dividere il tempo di gioco, un tempo a testa. Questa scelta tattica potrebbe fornire freschezza e dinamicità all’attacco del Milan, permettendo allo stesso tempo a entrambi gli attaccanti di contribuire alla causa rossonera.

Le incognite e le certezze

Con l’avvicinarsi del match, alcuni giocatori emergono come potenziali protagonisti. Oltre alla questione aperta in attacco, si segnala la possibilità di vedere in campo nuovi acquisti come Fofana, l’ultimo arrivato nel calciomercato dei rossoneri. La partecipazione di Pavlovic ed Emerson Royal è altresì preconizzata, offrendo a Fonseca opzioni aggiuntive per la formazione da schierare. Mentre Camarda sembra una carta più difficile da giocare, in quanto ancora impegnato con il Milan Futuro di Bonera, l’attenzione si concentra sugli assetti difensivi e a centrocampo in vista della partita.

Una sfida da non sottovalutare

La partita contro il Parma si presenta come una sfida cruciale per il Milan in questo inizio di stagione. Non solo per provare a cogliere i tre punti in trasferta ma anche per valutare la profondità e la resilienza della squadra di fronte alle avversità, come l’importante assenza di Morata. La capacità di Fonseca di adattarsi e di sfruttare al meglio le risorse a disposizione sarà fondamentale per navigare questo periodo di incertezza e per proseguire nel cammino della Serie A con determinazione e successo.

