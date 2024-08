Marco Bucciantini ha bocciato senza appello il gioco di Leao, accusando il portoghese di limiti caratteriali e tecnici evidenti.

Rafa Leao, fino a qualche ora, è stato protagonista di voci di mercato decisamente molte intense. L’interesse del Barcellona è forte, deciso per certi versi. Altrettanto lo è stata la ferma presa di posizione del Club di Via Aldo Rossi che ha respinto al mittente ogni possibile scenario di addio. Il portoghese resta però sempre al centro di attenzioni, pareri e giudizi, spesso discordanti. In particolare Marco Bucciantini, negli studi di ‘Sky Sport’, ha criticato senza mezzi termini il portoghese, con parole decisamente forti. Il suo intervento farà senza dubbio discutere.

La stoccata

Bucciantini divide in due parti il suo intervento e giudizio su Leao. Prima arriva la stoccata, forte e decisa. Afferma infatti che “bisogna accettare com’è fatto, per le grandi giocate che fa alla squadra può dare tantissimo. Non è un leader, non è un campione nel senso che ti trascina la squadra oltre le difficoltà.

Rafael Leao

La carezza

Dopo la stoccata, arriva la carezza. Bucciantini traccia l’identikit delle doti di Leao sottolineando quanto possa essere utile per il Milan. In particolare il giornalista evidenzia che il portoghese “è un ragazzo di grandi giocate, di grande talento, di giocate spesso leggibili ma immarcabili, tanto è fluida e potente quella gambata là. Bisogna aspettarsi 15 gol, deve migliorare le conclusioni e il tocco in area. Io penso che bisogna accettare anche le lacune quando sono così ripetute nel tempo e forse guardare da qualche altra parte se vuoi cercare un campione o un leader in quella squadra”.

