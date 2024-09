Carlo Pellegatti ha commentato la brutta sconfitta del Milan e indicato i possibili sostituti di Fonseca che, in caso di sconfitta nel derby, sarà esonerato.

La sconfitta di ieri del Milan contro il Liverpool ha lasciato nel cuore dei tifosi una profonda amarezza. E’ essere in discussione non è di certo il risultato, seppur pesante, ma la modalità con la quale si è arrivati a questo punteggio. Il senso di impotenza e inconsistenza è stato decisamente forte e palpabile. Carlo Pellegatti, intervenuto nel programma radio Tutti Convocati, ha espresso parole forti in merito alla prestazione offerta dal Milan e, al contempo, ha indicato due possibili sostituti di Fonseca qualora dovesse perdere anche il derby di domenica sera.

La partita e il confronto tv Ibra-Boban

Carlo Pellegatti evidenzia che“quei 20 minuti a metà primo tempo in cui nessuno riusciva a fare un passaggio, a livello di gioco è stata una partita desolante. E’ triste però che ci si focalizzi sui battibecchi televisivi, non va bene neanche esaminare solo il confronto con tra Boban e Ibrahimovic in televisione”. Parole senza dubbio dure ma che narrano perfettamente quanto accaduto.

Paulo Fonseca

Chi al posto di Fonseca Ecco i nomi

“Sembra sia il derby la deadline di Fonseca secondo molti critici. Pioli lo han chiesto dalla Roma nella notte, ma aveva già accordo con Al-Nassr. Ci sono voci su Allegri (ma non mi risulta) e su Tudor. Ma nessuna di queste voci arriva dal Milan.” Non resta quindi che attendere le prossime ore, in particolare il post derby, in cui ogni cosa sarà senza dubbio più chiara e la posizione della società si paleserà con toni ufficiali.

