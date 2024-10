Paulo Fonseca sceglie di cambiare, adottando una linea dura. Messaggio forte alla squadra in vista dell’impegno contro l’Udinese. Il Milan ha come obiettivo in questa sosta per gli impegni delle Nazionali di ritrovare la propria identità. La sconfitta di Firenze ha lasciato profondi strascichi a Milanello che suggeriscono a Fonseca cambiamenti radicali. La società si è schierata, ancora una volta, con il proprio tecnico chiamato ora a dare nuove risposte dopo le cocenti sconfitte, prima in Champions contro il Leverkusen, poi in campionato al Franchi contro i viola. L’avviso ai naviganti La linea decisa dalla società è chiara, evidente. Non sono più ammesse in questa squadra scorrettezze, insubordinazioni di alcun tipo. L’unità del gruppo e soprattutto il rispetto nei riguardi di Fonseca sono i capisaldi dai quali non è derogabile distaccarsi. La presenza ieri di Moncada a Milanello, e quella di oggi di Ibrahimovic, tracciano un percorso che è come […]

Leggi l’articolo completo Milan, due rossoneri in “punizione”: Fonseca adotta la linea dura, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG