Il centrocampista algerino era ritenuto quasi inamovibile, il perno del centrocampo, appena due anni fa; ora le cose sono completamente diverse.

Il Milan non investirà solamente in un nuovo numero 9: anzi in realtà gran parte dei movimenti potrebbero interessare il reparto mediano.

Sovraffollamento

La situazione attuale vede il Milan avere un centrocampo piuttosto folto composto da Reijnders, Adli, Pobega, Musah, Loftus-Cheek e Bennacer. Tuttavia, l’intenzione sarebbe quella di agganciare ulteriori profili: si cercano giocatori che abbiano caratteristiche più difensive di coloro che sono in rosa. Tra i nomi circolati con maggiore insistenza nelle ultime ore c’è quello di Carney Chukwuemeka, giovanissimo centrocampista del Chelsea, per il quale pare siano già state avviate trattative concrete.

Ismaël Bennacer

Il sacrificio

In questo contesto, Ismael Bennacer potrebbe diventare il grande sacrificato dell’estate milanista, come riporta la Gazzetta dello Sport. Nonostante sia considerato uno degli elementi più preziosi, l’intensificarsi delle trattative per rinforzare il centrocampo e l’interesse crescente della Saudi Pro League nei suoi confronti potrebbero indurlo a valutare un’anticipata partenza dal club. Un’eventualità del genere non sarebbe vista di cattivo occhio dal Milan che potrebbe così liberare risorse economiche importanti: la cessione del regista algerino porterebbe infatti, oltre ad un ricavo di decine di milioni, a un risparmio di circa 4 milioni di euro, questo il suo ingaggio attuale. Naturalmente il ricavato verrebbe opportunamente reinvestito su altri obiettivi di mercato, primo tra tutti Youssouf Fofana.

