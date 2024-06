I rossoneri stanno valutando diversi profili anche per il reparto mediano: il giovane di proprietà del club londinese interessa da tempo.

Il Milan, nella sua costante ricerca di rafforzare la squadra per le prossime stagioni, sta guardando con interesse a diverse opzioni per migliorare il centrocampo. Tra queste spicca Carney Chukwuemeka del Chelsea. Con Paulo Fonseca come nuova guida tecnica, il club meneghino sembra pronto a scommettere su giovani promettenti, in grado di crescere e di esprimersi al meglio sotto la sua guida.

Vecchia fiamma

Due anni fa il Milan aveva già mostrato un certo interesse per l’inglese di origini nigeriane senza però concretizzare l’affare. La dirigenze rossonera considera il classe 2003 un elemento idoneo a rafforzare il centrocampo rossonero; chiaramente non vanno trascurati gli interessi anche per Mats Wieffer, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot in quella zona di campo.

Youssouf Fofana

Ostacoli

Nonostante l’interesse e la volontà di portare Chukwuemeka a Milano, il percorso per concludere l’affare presenta alcuni ostacoli. Il principale concerne le modalità di trasferimento del giocatore. I Blues, infatti, si mostrano riluttanti a lasciar partire il giovane su base temporanea, senza cioè un accordo certo per un futuro riscatto. Di fronte a questa situazione, il Milan sta cercando vie alternative per rendere possibile l’operazione. Una delle soluzioni, secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto: questo scatterebbe al raggiungimento di un determinato numero di presenze in maglia rossonera del centrocampista che in passato è stato piuttosto incline ad infortunarsi.

