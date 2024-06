L’estremo difensore rossonero Mike Maignan ha rivelato come ha conosciuto in maniera particolare lo svedese ora dirigente al Milan.

Mike Maignan ha raccontato a Carré qualche aneddoto sulle prima fasi della sua carriera come quando si trovava al Paris Saint Germain. “Ho trascorso diversi anni nell’accademia del PSG, perché non c’erano posti professionali. Poco prima che firmassi con i professionisti, il club era stato acquistato. Sono arrivate diverse stelle e basta, ho potuto allenarmi con loro, fare esperienza. Ad un certo punto la mia strada non andava più avanti. Era bloccato, dovevo andarmene. Sono arrivato al Lille nel 2015 con portieri top, un gruppo top, un allenatore top“. Nel Lille Maignan ha vinto anche un campionato francese.

Zlatan Ibrahimovic

Il faccia a faccia con lo svedese

“È successo tutto in allenamento al PSG. Zlatan ha tirato forte e poi mi ha chiamato ‘portiere di me**a’. Non mi piaceva. Ho interrotto l’allenamento e gli ho risposto che era un ‘maledetto attaccante’. A Ibra piacciono le persone che gli tengono testa. Rispondere in quel modo gli ha mostrato chi ero. Da lì abbiamo potuto lavorare bene”.

Storie tese con Rabiot

“Ho quasi litigato con Rabiot? Non ci conoscevamo davvero. Abbiamo avuto delle parole inappropriate, ma tutto sommato è finita bene. Per me ora è come una famiglia”. Adesso i due sono compagni di nazionale. Il Milan sta provando a prendere a parametro zero il centrocampista che però chiede uno stipendio molto alto.

