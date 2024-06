I rossoneri non vogliono pagare l’ingente commissione richiesta dall’agente del centravanti ma così facendo prestano il fianco ad inserimenti di altre squadre.

Joshua Zirkzee è da diverse settimane il primo obiettivo del Milan per l’attacco: l’olandese nei piani dei dirigenti è l’erede di Olivier Giroud. I rossoneri intendono pagare la clausola rescissoria di 40 milioni presente nel suo contratto ma c’è qualcosa che blocca l’affare.

Joshua Zirkzee

Sorpasso

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha messo il suo connazionale in cima alla sua lista dei desideri per rafforzare l’attacco nella prossima stagione. Il tecnico olandese ha già avuto contatti con il centravanti del Bologna, evidenziando un interesse sempre più marcato. Sebbene anche il Milan sia sulle tracce dell’attaccante, sembra che le difficoltà legate alle richieste economiche dell’entourage del giocatore – 15 milioni di euro di commissioni – stiano frenando l’avanzata dei rossoneri. Secondo Sky Sport il Manchester United è sempre più convinto di volerlo acquistare; chiaramente il club inglese ha molto più forza economica dei rossoneri anche se qui la questione sembra essere più “di principio” visto che la politica societaria del Milan non prevede grossi pagamenti di commissioni.

Inutilizzato

Zirkzee in tutto ciò è con la nazionale olandese a Euro 2024: è stato convocato in extremis dal Commissario tecnico Ronald Koeman per la sostituzione dell’infortunato Koopmeiners e del non pienamente in forma Brobbey. Il bolognese però non ha ancora collezionato minuti in campo Col suo club è salito in cattedra realizzando 11 goal e saltando solamente 4 partite.

L’articolo Milan: si complica ulteriormente la pista Zirkzee, ecco perché proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG