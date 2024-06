Il terzino spagnolo resterà a Milano e nella prossima stagione dovrebbe giocare in Serie C nel Milan futuro.

Milan e Real Madrid ieri hanno annunciato di aver trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Alex Jimenez a Milano per 5 milioni di euro: ecco il comunicato dei rossoneri. “AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alejandro Jiménez Sánchez dal Real Madrid. Jiménez, nato a Madrid l’8 maggio 2005 e formatosi nel Settore Giovanile dei Blancos, è arrivato al Milan nella scorsa stagione, dove ha collezionato 19 presenze con la Primavera e contribuito al percorso europeo della formazione Under 19 rossonera fino alla Finale di Youth League. Il calciatore spagnolo ha debuttato in Prima Squadra il 2 gennaio 2024 in Coppa Italia contro il Cagliari, arrivando a totalizzare 5 presenze. Alejandro Jiménez Sánchez ha firmato un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione a favore del Club rossonero per il prolungamento fino al 30 giugno 2029″.

Florentino Perez

Il comunicato degli spagnoli

“Real Madrid CF e AC Milan hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Álex Jiménez. Álex Jiménez è entrato nel nostro settore giovanile nel 2012, quando aveva solo 7 anni. Da allora ha giocato in tutte le categorie delle nostre giovanili fino al Castilla. La scorsa stagione ha giocato in prestito al Milan. Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto ad Álex Jiménez e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua carriera”.

I dettagli non menzionati

Nessuno dei due club parla di diritto di riacquisto ma in realtà è noto che gli spagnoli potranno ricomprare il terzino: l’estate prossima i Blancos possono comprarlo per 9 milioni mentre l’estate successiva per 12.

