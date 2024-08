Il Milan ha trovato l’accordo per portare in Italia Vos, il giovane talento paragonato in patria a Seedorf. Ecco quando firmerà per i rossoneri.

Nel panorama calcistico europeo, le mosse di mercato rappresentano momenti di svolta per le squadre che cercano di rafforzare il proprio organico in previsione delle future competizioni. In questo contesto, il Milan si appresta ad accogliere una giovane promessa del calcio olandese, Silvano Vos, proveniente dall’Ajax. Dopo intense trattative, finalmente, le due società hanno trovato un accordo che permetterà al centrocampista di trasferirsi in Italia, delineando nuove prospettive per la squadra di Via Aldo Rossi.

Un trasferimento ben orchestrato

La direzione del Milan ha lavorato con determinazione per assicurarsi le prestazioni di Silvano Vos, giovane talento dell’Ajax. La trattativa ha seguito un iter preciso, culminando in un accordo definitivo per il passaggio del giocatore al club italiano. Il dialogo tra i due club si è intensificato negli ultimi giorni, portando a un’intesa che prevede un trasferimento a titolo definitivo per un corrispettivo iniziale di 3 milioni di euro. A questa somma potrebbero aggiungersi bonus fino a 2 milioni di euro, legati alle future prestazioni del centrocampista con la maglia rossonera.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Le tappe finali dell’accordo

La finalizzazione dell’accordo tra Milan e Ajax ha richiesto l’attesa di ulteriori sviluppi, in particolare la risoluzione della situazione legata a Yacine Adli. Il Milan, infatti, si trovava di fronte a una limitazione per quanto riguarda il numero di giocatori stranieri registrabili in squadra. Questo ostacolo è stato superato con la cessione di Adli verso Firenze, spianando così la strada per l’ingaggio di Vos. Il giovane olandese – così come riferisce l’esperto Fabrizio Romano – è previsto in Italia per completare le formalità del trasferimento, inclusa la firma del contratto e le visite mediche, che avranno luogo venerdì 30 agosto.

Silvano Vos to AC Milan, here we go! Deal in place for Dutch talented midfielder. Signature planned on Friday after deal agreed with Ajax for fee worth €3m plus add-ons and sell-on clause also included. pic.twitter.com/YhN2D63B4U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Una nuova promessa per il futuro del Milan

L’arrivo di Silvano Vos non solo testimonia l’impegno del Milan nella ricerca di giovani talenti da sviluppare, ma rappresenta anche un investimento per il futuro. Il centrocampista non sarà solo una risorsa per la prima squadra, ma avrà anche modo di crescere nel progetto Milan Futuro, testimoniando così la volontà del club di puntare sulla crescita di giovani promesse a lungo termine. Con questa mossa, il Milan rafforza il proprio organico e pone le basi per un futuro ricco di successi e soddisfazioni, continuando a competere ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa.

