I nerazzurri possono sorridere: i due club argentini che si dividevano il contratto del difensore hanno risolto i problemi.

L’Inter sta per accogliere il nuovo vice-Bastoni, Tomás Palacios.

Un trasferimento molto atteso

Il giovane difensore argentino è al centro di un’attenzione crescente nell’ambiente calcistico, grazie alla sua prossima firma con l’Inter. La trattativa, che ha richiesto due settimane di negoziati intensi tra le parti interessate, si è conclusa con successo.

Sede Inter

Le ultime novità

Gli intermediari Marcelo Simonian e l’avvocato Luca Peluso sono stati avvistati presso la sede dell’Inter per finalizzare gli ultimi dettagli. La firma del contratto da parte del difensore è prevista per il pomeriggio di oggi, dopo l’arrivo dei documenti necessari dall’Argentina. L’accordo, del valore di 6,5 milioni di euro con la possibilità di aggiungere bonus fino a un totale di 11 milioni, dimostra l’importante investimento che l’Inter è disposta a fare sul giovane talento.

Le tappe verso la firma

Il percorso di Palacios verso l’ufficializzazione del suo passaggio in nerazzurro ha seguito tappe precise. Dopo essere arrivato a Milano la scorsa domenica, il difensore ha superato le visite mediche il giorno seguente.

Prospettive future

L’ingaggio di Tomás Palacios rappresenta una scommessa per l’Inter, che sta puntando su un giovane con un grande potenziale di crescita. Il club milanese dal recente cambio di proprietà in poi ha deciso di investire quasi esclusivamente su giovani di prospettiva che possano generare ricavi in futuro. Palacios è uno di questi; si spera che possa ricalcare le orme di Bisseck.

