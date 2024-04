Il presidente del Milan, avendo scelto di non mantenere Pioli, sta già pianificando per il futuro. Al contrario, quello dell’Inter, che rinnoverà l’accordo con Inzaghi, è impaziente di celebrare il secondo scudetto.

Gerry Cardinale ha visto nel Milan un’opportunità unica di espandere i suoi orizzonti nel mondo del calcio. L’approccio di Cardinale, incentrato sull’integrazione tra l’aspetto sportivo e quello dell’intrattenimento, ha l’obiettivo di rendere il Milan non solo un club di successo in campo, ma anche un polo attrattivo sotto molteplici aspetti. La gestione di RedBird, concentrata su una visione a lungo termine del club, ha già mostrato i suoi primi frutti, con il ritorno in attivo del bilancio dopo molti anni in rosso. Al centro dei progetti futuri c’è anche la realizzazione di un nuovo stadio, destinato a diventare un vero e proprio centro di attrazione.

Zhang e la sete di vittoria

Dall’altra parte della città, Steven Zhang conta i giorni che lo separano dalla potenziale conquista di un altro scudetto, che segnerebbe profondamente la storia dell’Inter. A differenza di Cardinale, Zhang ha già assaporato il gusto dei trofei con l’Inter e ora punta a consolidare la presenza del club non solo nel panorama italiano ma anche in quello internazionale. La fiducia rinnovata in Inzaghi e nelle strategie di mercato adottate testimoniano l’ambizione di Zhang di continuare a competere ai massimi livelli, con l’obiettivo di far sventolare la seconda stella sull’emblema nerazzurro.

Due strategie a confronto

Milan e Inter, pur condividendo la città e la folta schiera di appassionati, percorrono strade diverse sotto la guida delle loro proprietà straniere. Mentre il Milan si prepara ad affrontare una fase di cambiamento, con Cardinale pronto a modulare la squadra per le sfide che verranno, l’Inter di Zhang sembra puntare alla continuità del successo, cercando di consolidare i risultati ottenuti e di ampliare ulteriormente il proprio palmarès. In entrambi i casi, il denominatore comune è l’ambizione di raggiungere traguardi prestigiosi, disegnando così un nuovo capitolo della storia calcistica di Milano.

