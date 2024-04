Il calcio italiano si prepara a vivere una delle serate più significative della stagione

Lunedì 22 aprile, con calcio d’inizio alle 20.45, Milan e Inter si sfideranno in un match che rappresenta non solo la storica rivalità cittadina ma anche un crocevia decisivo per l’assegnazione dello scudetto.

Impegno cruciale per la classifica

L’Inter arriva a questo incontro da capolista, forte di un vantaggio di 14 punti che la pone nettamente in testa alla classifica. Vincere significherebbe per i nerazzurri conquistare matematicamente il ventesimo titolo nazionale, un traguardo che confermerebbe il dominio della squadra in questa stagione. Al contrario, il Milan è chiamato ad una prova di forza per mantenere vive le proprie ambizioni e ritardare la festa degli eterni rivali.

La direzione di gara

L’incontro sarà arbitrato da Colombo, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alessio, con Massa nel ruolo di quarto uomo. Gli occhi saranno anche puntati sul Var, affidato a Marini e Mariani, con la speranza che la tecnologia possa contribuire a rendere il match il più corretto possibile. La tensione sarà alta anche per i giocatori diffidati: Tomori e Musah per il Milan, insieme al loro allenatore Pioli, e Mkhitaryan per l’Inter, tutti a rischio squalifica.

Prossimi impegni

La partita arriva in un momento cruciale anche in vista dei prossimi impegni di campionato: il Milan sarà ospite della Juventus mentre l’Inter riceverà il Torino, due incontri che potrebbero ulteriormente influenzare la lotta per il titolo.

Dove seguire il derby

Il derby sarà trasmesso in diretta su Dazn, sia via cavo che in streaming, rendendo possibile la visione attraverso una vasta gamma di dispositivi. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Marco Parolo, garantendo così agli appassionati un’esperienza di visione di qualità.

Le formazioni

Entrambi gli allenatori affrontano l’impegno con alcune difficoltà di formazione. Pioli non potrà contare su Thiaw, squalificato, né su Kjaer e Kalulu, entrambi infortunati. Inzaghi, dall’altra parte, dovrà fare a meno di Cuadrado ma ha l’imbarazzo della scelta sulla fascia destra. Il Milan potrebbe sorprendere con Chukwueze o Musah sulla destra e Leao utilizzato come falso nove al posto di Giroud. Le formazioni previste vedono il Milan schierarsi con un 4-2-3-1 e l’Inter con un 3-5-2, promettendo così una sfida tattica avvincente fin dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

In conclusione, il derby di Milano non è solo un incontro tra due tra le più grandi squadre d’Italia ma anche un momento chiave per l’intero campionato di Serie A. I tifosi di entrambe le squadre attendono con ansia il fischio d’inizio, pronti a sostenere i propri colori in una notte che potrebbe essere ricordata negli anni a venire.

