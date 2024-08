Il centrocampista olandese è stata la bella sorpresa della passata stagione, ora però è chiamato a confermarsi e fare ancora meglio.

Nel Milan che oggi debutterà in campionato contro il Torino una grande importanza è riservata a Tijjani Reijnders, anche se per la verità l’olandese potrebbe non essere titolare. La Gazzetta dello Sport analizza i motivi per cui potrebbe diventare il centro del mondo per la squadra di Fonseca.

Al top con Olanda e Milan

L’impatto di Reijnders nel Milan non è passato inosservato. Dopo un Europeo dove l’Olanda ha quasi toccato la gloria, l’ultima partita giocata contro il Monza ha confermato quanto il centrocampista olandese sarà cruciale per le ambizioni del Diavolo. A 25 anni, ha fatto un percorso netto nell’Europeo, rivelando la sua maturità e talento sotto gli occhi di un selezionatore attento come Ronald Koeman, che ha definitivamente sancito il suo ingresso nello scenario internazionale.

Tijjani Reinders

Una crescita costante

Giunto al Milan, Tijjani ha dimostrato una crescita esponenziale, affinando la sua tecnica e migliorando nelle dinamiche di gioco particolarmente esigenti del campionato italiano. La sua intelligenza tattica e la capacità di essere decisivo anche nell’ultima fase del gioco non sono passate inosservate. Dopotutto, nella partita contro il Monza, ha mostrato non solo le sue capacità di inserimento ma anche di finalizzazione, aspetti su cui intende lavorare ancor di più.

L’intesa con il nuovo tecnico

L’approdo di Fonseca sulla panchina del Milan ha inaugurato un’era basata sul possesso palla e sul palleggio, elementi che sembrano calzare a pennello con le caratteristiche di Reijnders. L’olandese, descrivendosi come un giocatore “box to box” capace di guidare l’azione o posizionare al meglio gli attaccanti, appare come il tassello mancante dell’ambizioso progetto di Fonseca.

