I rossoneri hanno puntato due obiettivi che giocano in Premier League per la fascia destra: ecco il confronto tra i due.

il Milan vuole regalare a Paulo Fonseca un terzino destro che di spinta e Moncada ha puntato due giocatori molto differenti tra loro: il brasiliano Emerson Royal ed il polacco Matty Cash. La Gazzetta dello Sport descrive le caratteristiche di entrambi.

Il brasiliano

Il primo è un classe 1999, brasiliano che ha attratto le attenzioni su di sé grazie alle sue prestazioni con la maglia del Betis Siviglia, guadagnandosi poi un trasferimento prima al Barcellona e infine al Tottenham. Il suo punto di forza principale la duttilità: è infatti capace di occupare più posizioni in difesa, può giocare terzino su entrambe le fasce e in casi di emergenza anche come difensore centrale. Vale circa 20 milioni di euro ma i rossoneri lo vorrebbero pagare qualche milione in meno.

Geoffrey Moncada

Il polacco

Cash è da 4 anni un punto fermo dell’Aston Villa: la sua ultima stagione si è conclusa con numeri significativi, ovvero 5 goal e 3 assist in 46 presenze di tutte le competizioni. Ha una valutazione di 25 milioni di euro, forse troppo per il Milan. Ha un contratto fino al 2027 ed il club inglese non se ne vorrebbe privare.

Sullo sfondo

In pole c’è Emerson Royal ma subito dietro viene Cash; si valuta anche Tiago Santos del Lille, un giocatore che Fonseca conosce bene perché lo ha allenato fino a pochi giorni fa.

