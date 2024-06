Dopo il tormentone della passata stagione tornano prepotenti le voci che accostano la “Joya” ai nerazzurri del suo amico Marotta.

L’Inter vorrebbe acquistare una quinta punta che abbia caratteristiche diverse da chi c’è già in rosa, compreso Taremi: il contratto di Alexis Sanchez non verrà rinnovato e quindi si pensa che nel mirino della dirigenza ci sia una seconda punta in grado di saltare l’uomo.

Mani legate?

Il budget a disposizione è nullo tranne in caso di cessioni: per quel che riguarda l’attacco più che la posizione di Correa (fuori dal progetto in ogni caso), è quella di Arnautovic ad essere decisiva per eventuali colpi in entrata. L’austriaco ha 35 anni e guadagna più di 3 milioni a stagione, non è esattamente facile a queste condizioni una sua cessione.

Perché credere alla suggestione

Non c’è una trattativa per portare Paulo Dybala all’Inter e forse mai ci sarà in futuro: Tuttosport però ritiene che l’affare non sarebbe certo impossibile a certe condizioni. L’argentino ha solo 1 anno di contratto con la Roma ed ha un ingaggio pesantissimo di 8 milioni bonus compresi: i nerazzurri potrebbero offrirgli molti anni di contratto abbassando al contempo l’ingaggio annuale. Il giocatore tra l’altro potrebbe spiegarsi l’esclusione dai convocati per la Coppa America con il fatto che non abbia giocato in Champions League. Lato club, Dybala costa 20 milioni di euro, c’è la clausola rescissoria, mentre i club stranieri il prezzo sarebbe più basso. L’Inter potrebbe negoziare con la Roma per diminuire questa cifra facendole notare come la liberebbe di uno stipendio pesantissimo.

