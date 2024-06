I nerazzurri stanno ultimando le operazioni per prolungamenti di 3 contratti molto importanti.

I prossimi potrebbero essere giorni molto importanti per l‘Inter e per il futuro di diversi uomini molto importanti.

Intesa vicina per l’allenatore

La dirigenza nerazzurra e Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, hanno fissato per giovedì un nuovo incontro per discutere il rinnovo del tecnico. Anche se i dettagli della trattativa devono ancora essere limati, l’esito positivo non è in dubbio: si parla di un’intesa che potrebbe estendere il legame fra Inzaghi e il club nerazzurro fino al 2027. Le discussioni riguardano i contorni economici del nuovo contratto, in particolare i bonus.

Ufficialità in vista per il vice-capitano

Contemporaneamente, segnali altrettanto positivi arrivano sul fronte giocatori: il Corriere della Sera sostiene che Nicolò Barella sia pronto a legarsi all’Inter sempre di più. L’annuncio ufficiale del suo rinnovo è atteso per domani. Il centrocampista sardo vedrà il suo contratto esteso fino al 2029 con un ingaggio che si attesterà sui 6,5 milioni di euro a stagione. L’accordo di massima c’è anche per quel che riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez ma in questo caso per l’ufficialità bisognerà attendere.

La ricerca di un nuovo portiere

Non solo rinnovi, però, nella mente dei dirigenti interisti. L’attenzione è rivolta anche al mercato, con la ricerca di un vice-Sommer. I nomi sul taccuino sono quelli di Josep Martinez del Genoa e Maduka Okoye, dell’Udinese.

L’articolo Giorni decisivi per i rinnovi di Barella ed Inzaghi: entro domani un’ufficialità proviene da Notizie Inter.

