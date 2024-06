Lautaro Martinez ha accettato la proposta di 9 milioni di euro annui offerti dall’Inter ma per la fumata bianca manca ancora qualcosa.

Non è ancora tempo di annunci ufficiali per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter. Il dialogo è in corso, ma ci sono ancora dettagli da limare prima che le parti possano ufficializzare l’accordo. L’attaccante argentino è uno degli elementi più preziosi della rosa nerazzurra e il suo futuro è argomento di grande interesse sia per i tifosi che per i media specializzati. La trattativa per il rinnovo è stata seguita con attenzione da vicino, evidenziando l’impatto di Martinez non solo sul campo ma anche nel cuore della dirigenza interista.

Un accordo vicino ma non concluso

L’Inter e Lautaro Martinez sembrano aver trovato un terreno comune per quanto riguarda lo stipendio base dell’attaccante. Martinez avrebbe accettato un ingaggio di 9 milioni di euro, rinunciando alla sua iniziale richiesta di 12 milioni, che era stata motivo di tensione tra il giocatore e la dirigenza. Questo compromesso appare come un passo importante verso la definizione dell’accordo, riflettendo la volontà reciproca di proseguire insieme.

esultanza gol Lautaro Martinez

I dettagli sui bonus da definire

Nonostante l’intesa sullo stipendio base, la trattativa non è ancora giunta alla conclusione. Secondo quanto riportato, restano da sistemare i bonus legati al rinnovo di contratto. Questi dettagli possono essere cruciali sia per il club che per il giocatore, rappresentando spesso incentivi basati su prestazioni individuali e collettive, nonché obiettivi specifici legati alla stagione sportiva. La negoziazione di questi aspetti è tipica nelle trattative contrattuali e riflette l’importanza di un accordo equilibrato e stimolante per entrambe le parti.

L’attesa della Coppa America

La definizione ufficiale dell’accordo tra Lautaro Martinez e l’Inter è posticipata alla fine della Coppa America. Questo ritardo è sottolineato non solo dalla necessità di finalizzare i dettagli rimanenti ma anche dal timing sportivo. La competizione offre al giocatore una vetrina importante e all’Inter la possibilità di valutare ulteriormente il contributo del proprio attaccante in un contesto internazionale di alto livello. Le prestazioni in Coppa America potrebbero influenzare le ultime rifiniture dell’accordo, sottolineando l’importanza degli eventi in corso nel calcio sudamericano.

