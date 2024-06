L’Inter ha avviato i contatti con il Genoa per Martinez. La richiesta del Grifone è alta: 20 milioni, gli scenari.

Nel mondo del calcio, le mosse di mercato sono sempre all’ordine del giorno, soprattutto quando si avvicina la sessione di trasferimento. Uno degli ultimi sviluppi vede l’Inter interessata a rinforzare la propria rosa, puntando su un nome nuovo per custodire i pali della porta: Josep Martínez. Il club milanese sta cercando il perfetto vice per Sommer, e pare che gli occhi dei dirigenti nerazzurri siano caduti sul giovane portiere attualmente in forza al Genoa.

Scambi in vista

L’Inter ha iniziato a muovere i primi passi per avviare una trattativa con il Genoa per Josep Martínez. Sebbene le conversazioni siano ancora in una fase iniziale, le informazioni raccolte indicano che ci sono stati dei contatti indiretti tra le due società. Il Genoa ha posto la valutazione di Martínez a 20 milioni di euro, una cifra importante che l’Inter spera di ridurre attraverso la formulazione di una proposta di scambio.

Josep Martinez

La proposta dell’Inter

La strategia dell’Inter per portare Martínez sotto la Madonnina sembra prevedere l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare. Tra i nomi apprezzati dal Genoa spicca quello di Satriano, giovane attaccante che potrebbe fare al caso della squadra ligure. L’idea dei nerazzurri è quella di abbassare la richiesta cash con l’aggiunta di uno o più giocatori che possano interessare al Genoa, in modo da bilanciare l’operazione e soddisfare le richieste economiche del club rossoblu.

Le prospettive

L’interesse dell’Inter per Josep Martínez sottolinea la volontà del club di consolidare la propria rosa, garantendosi una valida alternativa per il ruolo di portiere. Sebbene la trattativa si trovi ancora agli albori, le parti sembrano essere aperte a trovare una formula che soddisfi tutte le esigenze. Con l’aggiunta di Martínez, l’Inter potrebbe assicurarsi un giovane di talento, pronto a mettersi in gioco in Serie A e fornire un adeguato supporto a Sommer. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative nei prossimi giorni e se l’Inter riuscirà a concretizzare questa operazione, potenzialmente vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

