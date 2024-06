Il giornalista de L’Equipe Antoine Maumon De Longevialle ha descritto le qualità migliori dell’obiettivo dei rossoneri.

MilanNews ha chiesto ad Antoine Maumon De Longevialle numi su Youssouf Fofana, centrocampista nel mirino del Milan. “Ha un anno residuo di contratto, quindi il direttore generale del Monaco, Thiago Scuro, ha detto che la società è aperta alla cessione in caso di buona offerta. Già un anno fa Fofana voleva andare via ma i club interessati non erano di primo piano, quindi ha preferito aspettare”.

Il suo rendimento

“Questa stagione è stata la sua migliore. Pertanto non è una sorpresa se una società come il Milan sia interessata a lui. Alla fine andrà pure agli Europei, giusto premio per la sua stagione. E penso che per potrà essere un elemento fondamentale per la nazionale francese”.

Geoffrey Moncada

La caratteristica migliore

“Le sue qualità atletiche. È un giocatore che corre tutta la partita, ha una potenza fenomenale nei duelli. È molto bravo nel recuperare i palloni e altra cosa che mi piace è la mentalità. La sua carriera non lineare, perché quand’era più giovane i club non credevano nelle sue qualità. Ma a mio avviso è sempre stata una persona che aveva fiducia delle sue qualità e questo lo si vede in campo e trasmette agli altri giocatori la sua consapevolezza”.

Il paragone

“Per me assomiglia un po’ a Deschamps. Per le sue qualità fisiche, la capacità di correre molto e anche perché segna poco, a parte quest’ultima stagione. In Francia fanno spesso il paragone con Tchouaméni ma non credo sia corretto. Perché Tchouaméni è più versatile e migliore tecnicamente”.

