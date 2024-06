Il telecronista Fabio Caressa sostiene che il serbo della Juventus potrebbe fare meglio in rossonero rispetto all’olandese.

Stando alle ultime voci solo le commissioni da corrispondere al procuratore separano il Milan da Joshua Zirkzee e Fabio Caressa coglie la palla al balzo: ecco le sue parole a Sky Sport. “Il problema commissioni lo dovrebbero risolvere la Uefa e la Fifa, vietandole. Sono una roba inaccettabile, che non esiste in nessun altro tipo di mercato. Già noi abbiamo delle percentuali che prendono che non esistono, percentuali di mediazione che dovrebbero essere sul 3% e arrivano già al 20%. Le commissioni vanno vietate. Io pago il giocatore, tu avrai la tua percentuale sul contratto e basta. Poi arrivano in 6-7, il padre, l’agente… C’è da pagare la commissione ad uno, poi all’altro, poi all’agente Fifa, al fratello, allo zio… E dove vanno questi soldi? Non sono soldi che vengono rimessi nel circuito e nell’economica del calcio. Credo che la Fifa sia già verso atteggiamenti di questo tipo”.

Dusan Vlahovic

Sugli attaccanti

“Se devo pensare tatticamente, Vlahovic lo metto al Milan e Zirkzee alla Juve. L’olandese è stato centrale come modo di giocare negli schemi di Thiago Motta. Viene incontro, fa giocare la squadra e magari segna un filo di meno. Al Milan potrebbe si far giocare bene Pulisic, ma gli serve anche chi faccia gol”.

Sul bomber della Primavera

“Poi però il Milan non deve più comprare attaccanti. Ha firmato il contratto col dottor Camarda, che ha 16 anni, MVP dell’Europeo con un paio di gol senza senso. Sono 2 o 3 anni che batte ogni record dei campionati giovanili. Allora ha 16 anni, la faccia da bambino ma va benissimo. Buttiamolo dentro! Cioè a 16 anni Cubarsi e Yamal sono titolari”.

L’articolo Caressa: “Zirkzee al Milan? Tatticamente è meglio un altro, Camarda fa goal senza senso ma a 16 anni altri giocano” proviene da Notizie Milan.

