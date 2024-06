Il giornalista Carlo Pellegatti vedrebbe bene in rossonero Adrien Rabiot che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus.

Carlo Pellegatti ha parlato delle ultime voci riguardanti il Milan partendo dalla data dell’annuncio del nuovo allenatore. “Fino a mercoledì sicuramente non annunciano Fonseca: da mercoledì a sabato”.

L’indiscrezione clamorosa

Il collega si interroga poi sulla voce di mercato che avvicina Adrien Rabiot al Milan: “La domanda è: sarebbe funzionale a Fonseca Deve dare la risposta lui sul piano tecnico e tattico. Io rispondo ‘subito’. Ha un ingaggio alto, ma finisce lì. Cioè, tu pagheresti Rabiot 7 milioni. Abbiamo speso 6 milioni di euro per Flamini: non li valeva lui come ingaggio, ma era una bella occasione. Mi auguro che il Milan ci pensi. Se mi si dice, due tra Reijnders, Fofana e Bennacer a centrocampo, a destra Pulisic e a sinistra Leao con trequartista Loftus-Cheek o Rabiot e Zirkzee davanti… Ecco, si aggiungerebbe il carisma di un campione del mondo. Sarebbe perfetto, un acquisto alla Berlusconi e Galliani”.

Joshua Zirkzee

L’inseguimento a Zirkzee ed il ruolo di Jovic

“A un certo punto, giusto perché va di moda, hanno messo dentro l’Inter. Ma non è mai esistita. Anche la Juventus, giusto per riempire. Ho sempre detto che se rimane in Italia va al Milan. Ma adesso ci sono da vedere gli altri attaccanti. Perché Jovic il Milan avrebbe intenzione di tenerlo. La domanda è: lo tieni come terzo insieme a Zirkzee e X, oppure…“.

Il suggerimento

“Faccio un nome da non dimenticare: l’avevano quasi sfiorato l’anno scorso. Non come prima punta al posto di Zirkzee, sto dicendo per completare il reparto: En-Nesyri del Siviglia. È sempre vivo e al Milan piace. Bisogna capire se Jovic vuole giocare di più e quindi, se ci fossero delle offerte arabe, potrebbe pensarci”.

L’articolo Pellegatti: “Ecco cosa penso di Rabiot, Zirkzee? Hanno messo dentro l’Inter per moda” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG