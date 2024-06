Domani è il giorno X: il club rossonero ha comunicato lo start della nuova campagna abbonamenti.

Il Milan ha finalmente annunciato l’avvio della campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025, fissando per domani, 12 giugno, il giorno di partenza. Con un comunicato ufficiale pubblicata sul proprio sito il club ha delineato tutte le fasi di vendita, proponendo varie opzioni per accontentare tutti, vecchi e nuovi abbonati.

Fasi di vendita

Da domani al 26 giugno i vecchi abbonati potranno confermare il loro posto. Successivamente, dal 28 al 30 giugno si aprirà la fase di “Preferenza Cambio Posto”, offrendo la possibilità di cambiare settore o posto. La “Waiting List” sarà invece accessibile dal 1 al 3 luglio, riservando un listino prezzi dedicato a coloro che ne fanno parte; ci sarà infine la “Vendita Libera” a partire dal 5 luglio.

Tifosi Milan

Due tipologie

Il Milan propone due tipologie di abbonamenti per la stagione 2024/2025: l’Abbonamento Classic e l’Abbonamento Club 1899. Il primo garantisce un prezzo più conveniente a quello che prevede ovviamente l’acquisto del biglietto per ogni singola gara, cambi nominativo illimitati e sconti, incluso un 10% sul merchandising ufficiale e una riduzione per l’ingresso al Museo Mondo Milan. Il Club 1899, con una formula più esclusiva, include posti VIP, servizio food & beverage, esperienze uniche oltre ai vantaggi dell’abbonamento Classic.

Le offerte

Il Milan ha introdotto speciali riduzioni per famiglie, giovani under 25 e senior oltre i 65 anni. Le soluzioni “Family” permettono l’acquisto di abbonamenti a prezzo ridotto per i più giovani, legati a un abbonamento intero, con modalità di vendita esclusivamente fisica presso i punti vendita autorizzati. La fascia Under 25 e quella Senior/Over 65 godono anch’esse di prezzi vantaggiosi, tutti cedibili entro i limiti delle rispettive categorie.

