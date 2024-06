Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha rivelato che si è risparmiato nell’ultima amichevole giocata in maglia rossonera.

Tijjani Reijnders ha parlato in conferenza stampa dell’amichevole poi vinta ieri 4-0 contro l’Islanda: “Posso dire di essere fresco e pronto. Non ho sofferto di jet lag e sono fresco fisicamente. No, non andavo in giro per l’hotel di notte (ride, ndr). In realtà guardavo solo le serie tv a letto, dopo di che andavo a dormire alle quattro, cinque del mattino. A mezzogiorno pranzavamo e quella è stata la mia colazione. C’erano diversi giocatori come me quindi potevamo stare un po’ insieme”.

Il recupero del terreno perduto

“E’ stato un periodo positivo. Mi sono ripreso dal viaggio e sono stato con la famiglia prima di stare via per un periodo più lungo. E’ fastidioso che sia arrivato più tardi in ritiro, ma ho recuperato bene negli ultimi giorni. Le cose si discutono un po’ prima, come il piano partita e il modo in cui vogliamo giocare. Ma negli ultimi giorni sono stato aggiornato e ormai sono completamente al passo con i tempi. Durante l’amichevole in Australia, avevo l’Europeo nella mia mente. Non ho cercato inutilmente i duelli e questo ha funzionato“.

Tijjani Reinders

L’arrivo al Milan

“All’inizio ci vuole un po’ di tempo per abituarsi e adattarsi. In realtà mi è stato subito chiaro quale fosse il mio ruolo nel gruppo al Milan e quello che si aspettavano da me. Sono riuscito a farlo bene in questa stagione. Al di là di questo siamo stati aiutati tantissimo dalle persone che lavorano al Milan”.

La pressione

“Se giochi nell’Olanda o nel Milan è normale che ci sia pressione. È una specie di abitudine. Vuoi sempre esibirti per te stesso e per i tifosi. Spero di poter continuare il trend di questa stagione”.

