Il Milan ritrova Fode Ballo-Touré e Divock Origi: i loro prestiti non sono andati per nulla bene e le due squadre per cui hanno giocato nell’ultima stagione hanno deciso di non riscattarli.

Il terzino

Il franco-senegalese ha collezionato solamente 7 presenze nel Fulham senza realizzare né goal né assist; i rossoneri lo comprarono 3 anni fa ma non è mai riuscito a farsi apprezzare come vice di Theo Hernandez. Fu pagato poco meno di 3 milioni di euro e ha segnato 1 solo goal in 26 presenze; guadagna 1 milione di euro a stagione ma il fatto che abbia il contratto in scadenza nel 2025 ne rende quasi impossibile un nuovo prestito. La Gazzetta dello Sport sostiene che possa restare al Milan fino a scadenza anche se i dirigenti proveranno a trovare una soluzione diversa.

Il belga

L’attaccante ha più mercato ma anche un ingaggio molto più alto (4 milioni a stagione) ed un contratto più lungo (scade nel 2026). In rossonero ha segnato 2 goal in 36 partite ma non si è mai imposto come alternativa funzionale ad Olivier Giroud. Moncada e D’Ottavio sperano che qualche squadra lo chieda in prestito ricordandosi dei suoi goal decisivi nelle fasi finali della Champions League del 2019; non è passato poi tantissimo tempo.

