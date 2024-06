Il futuro dell’attaccante belga ancora non è stato definito anche se appare probabile che resti a Bergamo; resta solo capire i contorni dell’affare.

Si avvicina la scadenza per l’esercizio dei riscatti dei giocatori della Serie A ma su Charles De Ketelaere si registra ancora un nulla di fatto tra Milan e Atalanta.

La novità

Secondo Sky Sport i rossoneri hanno deciso di concedere una proroga ai bergamaschi fino al 20 giugno per il riscatto del giocatore; il limite fissato dalla Lega Calcio è invece il 14. Più tempo quindi per la Dea per trovare l’accordo: ricordiamo che le condizioni pattuite l’anno scorso prevedevano un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro più una percentuale sull’eventuale futura rivendita.

Charles De Ketelaere

La situazione

L’Atalanta ha comunque l’intenzione di riscattare il belga visto il rendimento eccellente avuto dall’attaccante. Sono però molteplici le versioni sull’andamento della trattativa: la più accreditata vede la società nerazzurra puntare ad ottenere uno sconto sul prezzo precedentemente concordato.

La stagione all’Atalanta

Il contributo di De Ketelaere nella stagione appena conclusa è stato notevole. Il belga sotto la guida di Gasperini è tornato a brillare facendo registrare numeri importanti: in totale ha realizzato 14 goal e 11 assist in tutte le competizioni. L’ex Milan ha giocato in posizione più avanzata rispetto a quanto faceva a Milano ed i risultati si sono visti: anche grazie a lui l’Atalanta si è qualificata alla prossima Champions League, ha vinto l’Europa League ed è arrivata fino alla finale di Coppa Italia.

