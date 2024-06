I rossoneri fanno sul serio per l’olandese ma la clausola sarà valida dal primo luglio in poi; accordo anche per Dovbyk se saltasse l’arrivo dell’olandese.

Il Milan ha scelto Joshua Zirkzee del Bologna come erede di Olivier Giroud: i rossoneri hanno informato i felsinei della volontà di pagare la clausola da 40 milioni presente nel contratto del giocatore e di fatto non devono trattare con il club rossoblù. L’olandese fa sapere di gradire la destinazione e non sarebbe difficile trovare l’accordo sui termini economici del nuovo contratto che avrebbe in rossonero: c’è quindi solo un aspetto su cui lavorare. L’agente dell’attaccante Kia Joorobchian è a Milano per discutere delle commissioni: il Milan ha una politica ben precisa, la più alta elargita finora ammonta a meno di 2,5 milioni mentre l’entourage di Zirkzee parte da una richiesta di ben 15.

Questa la versione di Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “La società sta già lavorando con Fonseca sul mercato, la priorità è l’attaccante la dirigenza sta facendo di tutto per regalare a Fonseca, Joshua Zirkzee. In queste ore sarà a Milano Kia Joorabchian, che prima parlerà anche con il Monza di un giovane del Manchester United, Omari Forson, ma soprattutto avrà un incontro con il Milan, con i rossoneri che sperano sia la volta buona per superare l’ostacolo commissioni, il Milan confida di chiudere l’operazione, la fiducia cresce, i rossoneri sentono il colpo vicino. Nei giorni scorsi Moncada è stato all’estero, ha avuto contatti anche con Artem Dovbyk del Girona che è quasi bloccato, ma il Milan vuole fare di tutto per prendere Zirkzee”.

