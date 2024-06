I rossoneri starebbero pensando al centrocampista centrale che non ha ancora rinnovato con i bianconeri.

Il giornalista di Sky Sport vicino alle vicende della Juventus Giovanni Guardalà ha parlato della trattativa complessa che devono affrontare i bianconeri per trattenere Adrien Rabiot: “Rabiot decide lui il suo destino, nel senso che il contratto scade fra 20 giorni, il 30 giugno. Bisognerà capire se intanto ci sono delle offerte che lo possano stimolare di più. Lui l’anno scorso quando tutti davamo per scontato che dovesse andare via perché non c’era la Champions decise di restare firmando un contratto per un anno”.

Il jolly da sfruttare

“La Juventus vuole capire anche quali sono le richieste economiche sempre per il discorso legato al monte ingaggi. Il francese è però un giocatore importante, il fatto che ci sia Thiago Motta potrebbe agevolare la permanenza di Rabiot, perché Motta lo ritiene un giocatore importante e soprattutto Rabiot conosce bene Thiago Motta, hanno giocato insieme per cinque anni, quando era un ragazzino. Quindi questo potrebbe agevolare”.

Thiago Motta

Il tentativo

Secondo il Corriere dello Sport a Rabiot starebbe pensando anche il Milan ma la trattativa non sarebbe per nulla semplice per via delle richieste economiche della mezzala. Si parla di 7 milioni di euro a stagione, una cifra molto elevata: la Juve non è ancora fuori dai giochi mentre i rossoneri potrebbero offrire qualcosina in più puntando su un contratto dalla durata molto lunga. Il francese in passato era rimasto a Torino per la presenza di Massimiliano Allegri che ora non è più allenatore della Juventus; il suo temporeggiare però fa pensare che abbia qualche offerta ricca dall’estero.

