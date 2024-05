Si parla ancora delle scelte del tecnico rossonero che sabato scorso ha lasciato inizialmente in panchina i big della rosa.

Il Milan ha vinto 5-1 contro il Cagliari ma ciò che ha fatto notizia è la formazione iniziale: Pioli ha portato accanto a sé in panchina Theo Hernandez, il capitano Davide Calabria, Fikayo Tomori e Rafael Leao.

Rafael Leao

I retroscena

L’allenatore ha motivato pubblicamente la scelta con la stanchezza fisiologica dei giocatori in questione ma non si può escludere che il tutto sia dovuto al loro brutto rendimento nei big match. Chiaramente però una volta entrati in campo, i big hanno impresso il loro marchio sul match, soprattutto l’asso portoghese.

Scenari futuri

Secondo Calciomercato.com dei big Leao è l’unico certo di restare mentre aumentano i dubbi sul futuro di Theo Hernandez. Si sospetta che nell’ultima turbolenta stagione possa essere cambiato qualcosa nella mente del terzino che finora è sempre stato molto contento in rossonero. L’addio di Maldini potrebbe averlo scosso ma l’unica certezza che c’è al momento è quella che vede il francese al bivio nei prossimi mesi. L’ex Real Madrid deve scegliere se legarsi ancora una volta al Milan rinnovando il contratto in scadenza nel 2026 o prendere il treno (qualora si presentasse) e andare a giocare in una big del calcio mondiale. Sulle sue tracce c’è il Bayern Monaco in cui gioca anche suo fratello Lucas: i bavaresi sicuramente possono garantirgli uno stipendio molto più alto di quello che percepirebbe a Milano.

