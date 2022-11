Il Milan vola agli ottavi di finale di Champions League, raggiungendo così il suo primo obiettivo stagionale

Missione compiuta per il Milan, che schianta 4-0 il Salisburgo e vola agli ottavi di finale di Champions League. Come riporta il Corriere della Sera, i rossoneri hanno raggiunto quello che era il loro primo obiettivo stagionale ritornando nel luogo che storicamente gli compete. La qualificazione dalla fase a gironi mancava da ben 9 anni.

Tanta ansia nel pre partita vista l’importanza della gara e quello che era stato l’avvicinamento. Contro il Torino si era visto infatti un Milan sfilacciato e forse già con la testa a questa gara. Ieri sera è bastata la zampata del campione, Olivier Giroud, a scacciare via ogni preoccupazione. Il francese si mette in proprio nel primo tempo e assiste Krunic a inizio ripresa per indirizzare definitivamente la gara. I rossoneri si godono il momento, in attesa di scoprire il prossimo avversario. Lunedì alle 12:00 il sorteggio.

