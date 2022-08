I due giocatori potrebbero essere i due obiettivi scelti dal Milan per la nuova stagione sportiva che sta per aprirsi.

Calcio mercato selettivo per il Milan che ha intensione di sfruttare i propri fondi in modo oculato. Abbiamo visto nei giorni scorsi: l’atteso rinnovo di Ibrahimovic e del portiere Mirante, a seguire le conferme sia di Messias che del terzino Florenzi, nonché il grande affare fatto con il belga Charles De Ketelaere proveniente dal Bruges.

sede Milan

Ad oggi, l’interesse del club rossonero è quello di rinforzare la squadra mediante un centrocampista e un difensore. Fronti rimasti sicuramente scoperti dopo gli addii del mediano Kessié e del centrale Romagnoli. Onyedika sembra il papabile nella rosa dei nomi in testa per ricoprire il ruolo di centrocampista. Il nigeriano, classe 2001 sembra essere interessante sia dal punto di vista tecnico che economico non avendo ancora un valore elevato. Sembrerebbe che la richiesta da parte del club danese per separarsi dal suo giocatore, gira intorno 7 milioni di euro circa.

Diallo sembra essere invece la scelta per il centrale di difesa. Classe 1996, si tratta di un giocatore veloce e con una eccezionale tecnica. In uscita dal PSG, Maldini e Massara puntano su di lui per dargli una possibilità di riscatto in rossonero. Rimane tra gli alternativi anche Tanganga del Tottenham.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG