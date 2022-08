La Juve si muove in attacco su Memphis Depay: primi contatti avviati con il Barcellona, che ha bisogno di vendere l’olandese

La Juve ha inziato a parlare con il Barcellona per l’acquisto di Memphis Depay, con il quale si è già discusso del possibile biennale che firmerebbe l’attaccante.

Come riferito da Fabrizio Romano, il club bianconero è quello favorito per ottenere la firma dell’olandese, che deve però prima liberarsi dal Barcellona, che ha fretta di venderlo per poter inserire in rosa i nuovi acquisti.

L’articolo Juve, primi contatti con il Barcellona per Depay proviene da Calcio News 24.

