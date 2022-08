Depay corre per diventare il nuovo attaccante della Juventus, mentre Rabiot si avvicina a lasciare i bianconeri.

Memphis Depay sta per diventare un nuovo giocatore della Juventus, ma prima che accada servirà trovare una soluzione con il Barcellona. I blaugrana vogliono liberare spazio per i nuovi acquisti, ma l’idea di lasciarlo andare a zero non entusiasma proprio gli animi catalani. Infatti il Barcellona vorrebbe anche un minimo indennizzo, roba da poco si intende. I bianconeri però vorrebbero quanto promesso dagli agenti dell’olandese, il giocatore a parametro 0. Sul contratto c’è già una bozza di accordo per un biennale per 5 milioni più uno bonus. Allegri vorrebbe il giocatore per la partita debutto contro il Sassuolo.

Memphis Depay

Il francese Rabiot invece viaggia verso il trasferimento in Premier League al Manchester United per una cifra che con i bonus dovrebbe avvicinarsi ai 20 milioni di euro. Resta ancora da trovare l’accordo per l’ingaggio, almeno pari a quello percepito in bianconero, ma la trattativa prosegue a fuoco vivo e veloce.

