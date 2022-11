Nella serata di ieri, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025. Ecco cifre e bonus

Nella serata di ieri, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2025. Il tecnico ha ricevuto un adeguamento da 4 milioni annui a 4,5 più bonus.

Nel contratto poi ci sono ulteriori incentivi economici in caso di passaggio del turno in Champions e in caso di vittoria della competizione.

