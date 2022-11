Cardinale, telefonata a Pioli dopo il rinnovo del contratto. Il proprietario di RedBird si è congratulato col tecnico

Come riportato dal Corriere della Sera, Gerry Cardinale ha telefonato a Stefano Pioli dopo il rinnovo col Milan per congratularsi con lui. In call c’era anche Maldini.

